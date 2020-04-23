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محافظات

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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ايمن رياض
سلم الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم 180 منزلًا للأهالي، بعدد 6 قري بمركز العدوة، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بتكلفة تصل الى 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لبناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالحافظ منسق المحافظة لصندوق تحيا مصر، ربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الاورمان بالمحافظة.

ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات المحافظ للأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة تاهيلها، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالمواطن وتعمل على تحسين مستوي المعيشة وتوفير حياة كريمة له .

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجا، معربا عن تقديره لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان والقائمين عليهما لمشاركتهم الفعالة مع اجهزة المحافظة في تقديم أفضل مستوي من الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجا، داعيا منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية وإنجاز المشروعات التي تخدم الطبقة الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

هذا وتبلغ قيمة التأهيل لكل منزل 50ألف جنيها ،  بإجمالي 9 مليون جنيها، للمنازل الـ180 ، حيث شملت الاعمال تعريش الأسقف بالخشب "عروق ـ ألواح ـ طبقة عازلة ـ طبقة أسمنتية"، تركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، وأعمال المحارة للمنزل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، وعمل الدهانات الداخلية والخارجية "حوائط ـ أبواب وشبابيك ـ واجهة المنزل - وتركيب السيراميك".
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تسليم 180 منزلا بعد إعادة تأهيلها للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة
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