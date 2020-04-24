خدمات مرورية وسيارات إغاثة على الطرق الصحراوية في أول أيام شهر رمضان

نشرت الإدارة العامة للمرور، الأقوال الأمنية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.





وكانت الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة أمنية لتنفيذها خلال أيام شهر رمضان الكريم، على الطرق الرئيسية والصحراوية طبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين وحل المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية.





وقالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إن الأجهزة كانت أتمت الاستعداد حيث تجرى غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة بجانب عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ، مع الربط مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحيرة والبحر الأحمر.





وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ.



