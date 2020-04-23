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توك شو

الفرق بين تفشي كورونا في تركيا.. وإصابات المصريين.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:56 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
عقد الإعلامي أحمد موسى مقارنة بين الإصابات بفيروس كورونا في مصر وتركيا؛ حيث أن مصر أعلنت قبل تركيا عن أول إصابة؛ مرددا: «تركيا تجاوزت 100 ألف إصابة اليوم في الوقت الذي أعلنت في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أننا أجرينا 90 ألف تحليل بي سي ار بالإضافة الى 100 ألف بالكواشف السريعة».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن تركيا قفزت للمرتبة التاسعة وهي تذهب لأن تكون في المرتبة الثانية أو الأولى وأن ما يتم عرضه ليس شماتة ولكن للمقارنة وما يحدث لدينا من نجاح في التصدي جاء نتيجة جهد الدولة ومؤسساتها.

وقال موسى، إن أردوغان أمر حزبه بتفصيل قانون لإخراج المساجين والمجرمين من محبسهم؛ لافتا أنه بالرغم من المعارضة مر القانون وتم إصداره

وأوضح، أن المجرم أردوغان أفرج عن حوالي 90 ألف بلطجي وتاجر مخدرات؛ لافتا أنه رفض كل التحذيرات التي قالتها له المعارضة.

ونوه موسى، أن الطاغية أردوغان ينقاد نفسه، حيث صرح أنه لن يفرج عن البلطجية وفعلها الآن؛ مشيرا إلي أن الذين عفا عنهم أردوغان هو زعيم المافيا في تركيا.

لفت موسى أن كل حالات القتل التي تحدث في الشوارع بسبب القتلة التي أفرج عنهم أردوغان.

وعرض موسى، مجموعة من مقاطع الفيديو لجرائم السطو المسلح التي فعلها تابعين البلطجي أردوغان؛ لافتا أن تركيا سجلت أرقاما قياسية في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب. 
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