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حوادث

إعلام الوراثة.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يبطل اعلام الوراثة.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن كلًا من ..... ، ...... ، ....... ، ...... والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق ببطلان إعلام وراثة فهم جميعًا في مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحدًا إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبوله .
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