عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

قال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية التربية جامعة عين شمس انه تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحانتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية.

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته ل صدي البلد اما بالنسبة لطلاب النقل بالكلية تم الاكتفاء بالمقال البحثي وسوف يعلن كل التفاصيل قبل ٧مايو الشهر المقبل وتم تنفيذ جميع القرارات الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات.

بالنسبة للجزء العملي لطلاب النقل سوف يؤجل لحين انتهاء مدة الحظر لطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.

وصرح أبو العييين ان الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.





وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.



