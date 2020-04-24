AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية التربية جامعة عين شمس انه تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحانتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية.

وأضاف عميد كلية  التربية خلال تصريحاته ل صدي البلد اما بالنسبة لطلاب النقل بالكلية تم الاكتفاء بالمقال البحثي وسوف يعلن كل التفاصيل قبل ٧مايو الشهر المقبل وتم تنفيذ جميع القرارات  الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات.


بالنسبة للجزء العملي لطلاب النقل سوف يؤجل لحين انتهاء مدة الحظر لطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.

وصرح أبو العييين ان الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

كذلك قرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أى حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد هندسة القاهرة: بيان الأعلى للجامعات يمنحنا الحرية في تحديد شكل الامتحان

عميد إعلام القاهرة: قرار الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يحتاج لتوضيحات

عميد علوم حلوان: نسعى لتطبيق منظومة الامتحان الإلكتروني بالكلية

عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

عماد أبو الدهب: لا يمكن استبدال امتحانات الفرق النهائية.. وتعقيم الكليات استعدادا لها

عميدة آداب حلوان: مجلس الكلية يحدد موقف تأدية امتحانات التخلفات الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

ملوش زي.. تعرف على رسالة يسرا للزعيم عادل إمام.. فيديو

دعاء اليوم الاول من رمضان.. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين

بـ فرمان من مرتضى منصور| الزمالك يسعى لضم مهاجم الوداد لتاريخه أمام الأهلي

موعد اذان الفجر والمغرب أول يوم في رمضان

بعد طلاق وسخرية وانتقادات.. أول صورة لـ علي ربيع برفقة زوجته وابنتهما

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان