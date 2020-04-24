نجوم لبنان ينتقدون القطاعين السياسي والمصرفي في بلدهم بسبب كورونا.. راغب علامة يتحدث عن سعر الدولار.. وإليسا تفتح النار

فنشر المطرب راغب علامة رسالة للسياسيين فى لبنان، مطالبا القضاء بمحاكمتهم.





وقال النجم اللبناني: "السياسي هو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال هو مواطن سيئ وسارق ومتآمر وعميل ومتواطئ".





وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يُحاسِب القضاء المواطنين، عليه أن يحاسب السياسيين ! السياسي ليس نبي ولا إله! السياسي هو الذي أوصل البلد الى هذه الحال هو مواطن سيء وسارق ومتآمر وعميل ومتواطيء وقليل أمانة، إنه من أسوأ أنواع المواطنين!





وأضاف راغب علامة : "الدولار وصل ٤٠٠٠ ، السياسي هو المسؤول عن جوع الناس ودمار الوطن".





كان راغب علامة، قد هاجم القطاعين السياسي والمصرفي في لبنان، من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وقال راغب علامة في تغريدة له: " القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟".





وتابع: "من المسئول عن غلاء الأسعار الخيالي الناتج عن حجز أموال التجار ؟ من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور الأحوال !! #مجرمون".









وعبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها الشديد بسبب استمرار بطش الحكومة اللبنانية واستمرار الفوضى في أركان البلاد.



ونشرت نانسي عجرم تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات تويتر قائلة:" في وطني يستشهد بائع الزهور ويعتقل بائع الخضار ويجرح بائع البقالة كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون".



