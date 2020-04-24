الوقف أهليا أو خيريا.. النقض توضح هذه الحالة
الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:59 ص
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي تتدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة الوقف
جاء في حيثيات الحكم أنه منالمقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليًا كان أو خيريًا وجوبى طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقًا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلًا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .