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حوادث

الداخلية تضبط 794 قضية داخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 794 قضية للظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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