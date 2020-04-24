«الدراسات التجارية» بجامعة القاهرة يعلن عن مواعيد دوراته في رمضان





أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة، عن مواعيد دوراتها التدريبية، في شهر رمضان، حيث تبدأ دروة محاسبة إلكترونية أون لاين Online مساءً، يوم السبت 2 مايو القادم، من ال 9 مساء الأسبوع الثاني من الشهر الكريم.





وأضاف المركز، أن الحجز يكون من خلال التسجيل أون لاين من خلال هذا النموذج

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__IQz_gp4oY1luRZxMJRzacod96PbRFMrfcM20JtjdM9zeA/viewform?usp=sf_link

، على أن يتم التواصل مع الدارسين بالمركز و إرسال كود للسداد عن طريق فوري وأيضا كافة البيانات اللازمة لحضور المحاضرات Online.









وأشار المركز، إلى أن جميع المحاضرات ترسل مباشر مع لينك تسجيل المحاضرات في نهاية كل محاضرة للمراجعة في أي وقت.





ويحصل الطالب على شهادات معتمدة من جامعة القاهرة توثق من الخارجية، وتحتوي على كورس المحاسبة الإلكترونية علي :

1-Advanced Excel

• Inputting and formatting data

• Tables & Advanced data formatting تصميم و تنسيق الجداول الإلكترونية

• Formulas & Functions المعادلات - الدوال

• Logical Functions الدوال المنطقية

Lookup & Reference Functions دوال البحث و الاستعلام

Date & Time Functions دوال التاريخ - الوقت

Financial Functions الدوال المالية

• Printing document طباعة الجداول الإلكترونية

• Conditional formatting التنسيق الشرطي

• Data Validation التحقق من البيانات

• Protecting Workbook حماية المعادلات داخل ملف العمل





Data analysis and visualization using Excel

هل تريد أن تكون محلل بيانات محترف ؟

هل تريد التمكن من اعداد التقارير الهامة التي تساعدك في قياس الاداء واتخاد القرارات الفعالة لتحقيق النتائج المستهدفة

هل تريد إتقان كافة الأدوات المختلفة لتحليل البيانات وقراءة مختلف أشكال البيانات ؟

• Charts in Excel الرسوم البيانية - الإكسيل

• Pivot Tables & Pivot Charts الجداول المحورية و انشاء التقارير المحترفة

• Power Pivot Table - Power Query

• Excel Dashboard تقارير الرسوم البيانية

• Managing, Sorting & Filtering Tables تصفية البيانات المتقدمة





American Journal

• American Journal اليومية الأمريكية

• General Ledger الأستاذ العام

• Trial Balance ميزان المراجعة

• Financial Statements (Income Statement - Balance Sheet ….)

القوائم المالية ( قائمة الدخل – قائمة المركز المالي )

دفتر الأستاذ المساعد

تحليل النقدية

تحليل البنك

تحليل المصروفات العمومية و الإدارية

تحليل المبيعات

تحليل جاري الشركاء

تحليل - الموردين

تحليل العملاء

تحليل الأصول الثابتة

تحليل مجمع الإهلاك





2- Sage50 – Peachtree

3-QuickBooks

من خلال هذه البرامج العالمية سوف نقوم بالتدريب على العمليات التالية :-

• Create a new company إنشاء شركة جديدة داخل البرنامج

• Chart of accounts دليل الحسابات

• Inventory & Services العمليات المتعلقة بالمخزون و الخدمات

• General Journal entry تسجيل قيود اليومية و ترحليها

• Vendors & Purchases دورة المشتريات - الموردين

• Customers & Sales دورة المبيعات - العملاء

• Banking (Reconcile Accounts) العمليات البنكية – تسوية الحسابات البنكية

• Users & Responsibilities نعريف المستخدمين و مسؤوليات كل مستخدم

• Reports التقارير

Financial Statements التقارير المالية ( قائمة الدخل – قائمة المركز المالي – قائمة تدفقات نقدية )