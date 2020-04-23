خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المباشر لمصر

قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى، الخبير الاستراتيجي، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومى المباشر لمصر.









وأشار خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن مصر تتعامل مع هذه القضية من هذا المنطلق وهناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا.









وأضاف أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا، فإن مصر ترى أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، موضحا أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضى الليبية والسيادة الليبية.









وأوضح نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها تأثيرا سلبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى الذى يحارب الإرهاب والمرتزقة، كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا.