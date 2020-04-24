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تعليم

1000 شنطة رمضان للأسر المحتاجة من اتحاد طلاب جامعة المستقبل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 ص
جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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عبد الله علي
أعلن اتحاد طلاب جامعة المستقبل، عن بدء حملة شنطة رمضان لعام 2020 في نسختها الرابعة، لاستكمال، ما بدأوه منذ سنوات في فعاليات الخير في شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد إن هدف الحملة هذا العام هو تعبئة وتوزيع ألف شنطة رمضان على الأسر الأشد، احتياجًا على مستوى محافظات مصر، على أن يكون سهم التبرع للشنطة الواحدة 100 جنيه مصري فقط لا غير.

وأضاف الاتحاد، أن مكونات شنطة رمضان، 3 كيلو من الأرز، 2 كيلو من السكر، 2 كيلو من المكرونة، 1زجاجة زيت طعام، 1 صلصة طماطم،1 ملح، 1/2 كيلو من اللوبيا او ما يماثلها من البقوليات، 1/2 كيلو، من العدس او ما يماثله من البقوليات، 1 باكيت شاي.


وأشار اتحاد جامعة المستقبل، إلى أن من يقوم بتعبئة وتوزيع شنط رمضان متطوعين من طلاب جامعة المستقبل تحت إشراف إتحاد الطلاب، موضحا أن باب التطوع مفتوح للجميع.

وتابع أنه نظرًا لظروف توقف الدراسة الحالية وحظر التجوال فسيكون التبرع عن طريق خدمة فودافون كاش أو بالتنسيق مع مندوب إتحاد الطلاب .

وللتبرع يرجى ملء إستمارة التبرع و سيقوم الاتحاد بالإتصال بك خلال 24 ساعة.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSgMOcitngPGIWXJzzGFFCnu2YkNk_C-6zhI5q_EaQ_hM3g/viewform
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