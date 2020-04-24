اللهم ارفع عنا وعنكم كل شر.. سعد لمجرد يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على تهنئة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





ونشر سعد لمجرد، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «رمضان مبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات .. اللهم ارفع عنا وعنكم كل شر».





من جهة أخرى، نشر الفنان سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اغنيته الجديدة وهى عبارة عن دعاء يتمنى فيه انتهاء الازمة وزوال الوباء "فيروس كورونا".



