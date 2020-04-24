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فن

اللهم ارفع عنا وعنكم كل شر.. سعد لمجرد يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:03 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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سعيد فراج
حرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على تهنئة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 

ونشر سعد لمجرد، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «رمضان مبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات .. اللهم ارفع عنا وعنكم كل شر». 

من جهة أخرى، نشر الفنان سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اغنيته الجديدة وهى عبارة عن دعاء يتمنى فيه انتهاء الازمة وزوال الوباء "فيروس كورونا". 

وكان نشر سعد لمجرد، صوة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا : "يا رحمن ارحمنا ، يا غفار اغفر لنا ، يا لطيف الطف بنا يا الله .. الله_يحفظ_بلادنا_وبلاد_المسلمين_من_كل_مكروه #الله_يحفظ_البشرية الله_ينصر_سيدنا".

بينما كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن المواقف التي ندم عليها متحدثا عن أزمته الأخيرة والتي تم اتهامه فيها باغتصاب فتاة والقبض عليه لفترة بفرنسا.  

وقال سعد لمجرد في أول ظهور إعلامي له عبر أحد البرامج التليفزيونية : لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي. 

وأضاف سعد لمجرد قائلا : لابد أن أكون مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة أفادتني أكثر على المستوى الشخصى. 
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