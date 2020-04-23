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حوادث

نشرة الحوادث: اعترافات مثيرة لـ حنين حسام.. وقرارات هامة لوزارة العدل والوطنية للانتخابات

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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قسم الحوادث
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة أخبار هامة جاء بينها اعترافات المتهمة حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا، وتفاصيل ضبط الرقابة الادارية لمدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة، وقرارات لوزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات.


قالت حنين حسام إنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه، من بينهم مصريون وصينيون، واضطلع أحدهم – مصري الجنسية - بحمايتها إلكترونيًا من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر - خلاف القائمين على إدارته - عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر - ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالًا لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقًا لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال... تفاصيل



ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالى 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار إيقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني... تفاصيل



قررت الهيئة الوطنية للإنتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، تمديد المهلة المحددة لتقديم طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني وغيرها طبقا لقرار الهيئة رقم 22 لسنة 2019... تفاصيل



قرر المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات اصدار إعلام الوراثة أعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.. تفاصيل
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