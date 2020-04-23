نشرة الحوادث: اعترافات مثيرة لـ حنين حسام.. وقرارات هامة لوزارة العدل والوطنية للانتخابات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة أخبار هامة جاء بينها اعترافات المتهمة حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا، وتفاصيل ضبط الرقابة الادارية لمدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة، وقرارات لوزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات.

قالت حنين حسام إنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه، من بينهم مصريون وصينيون، واضطلع أحدهم – مصري الجنسية - بحمايتها إلكترونيًا من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر - خلاف القائمين على إدارته - عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر - ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالًا لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقًا لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال...