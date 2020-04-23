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محذرا من مصير حنين حسام.. أحمد موسى: لازم نعرف ولادنا بيعملوا إيه في الغرف المغلقة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:46 م
حنين حسام
حنين حسام
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عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من البرامج والتطبيقات التي من شأنها تدمير المجتمع المصري؛ لافتا إلى أن الفتاة التي تدعى حنين حسام ارتكبت جرائم عدة كما صدر في بيان النيابة العامة. 

واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، استخدام الفتيات القاصرات تلك البرامج التي تبيح لهن عرض أنفسهن على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل؛ مرددا: «دي عصابة فيها مصريين وصينيين وبيعملوا جرائم تستوجب معقابتهم».

وطالب موسى، أولياء الأمور بمراقبة دخول أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات التي تجعل أبناءهم يرتكبون أفعالا خاطئة تضعهم تحت طائلة القانون.

وأوضح موسى، ان المتهمة حنين حسام؛ استدرجت فتيات للوقوع في أمور خاطئة؛ مقابل مبالغ مالية كبيرة؛ وتم التأكد من تلقى تكليفات من الخارج.

وناشد موسى المواطنين: « ناخد بالنا من أولانا لازم نعرف بيعملوا ايه .. والله احنا في كارثة ولازم نشوف ولادنا بيعملوا ايه في اوضهم المقفولة عليهم». 

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراءها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
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