مولاي.. برنامج يسرد قصص أشهر الابتهالات الدينية على فضائية الحياة

يقدم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، برنامج "مولاي" على شاشة قناة الحياة طوال شهر رمضان الكريم، والذي يسرد فيه قصص وحواديت أشهر الابتهالات الدينية وأسرار كتابتها ويستضيف أقوى المنشدين والمبتهلين.





وأوضح عبدالفتاح مصطف مقدم البرنامج أن فن الإنشاد من أجمل الفنون فيه هدوء وصفاء وروحانيات غير عادية، وجمهوره لا حدود له يشعرك بالراحة والهدوء بعيدا عن صخب الحياة.





كان عبدالفتاح مصطفى قدم برنامج "حلي ودنك"، المتخصص في فنون الإنشاد الديني والذي حقق نجاحا غير مسبوق، عبر أثير الراديو 9090، منذ انطلاقه في عام 2013، حتى أصبح قبلة للمنشدين والمبتهلين من مختلف البلدان العربية، حتى إطلاقه رمضان قبل الماضي عبر شاشة الناس، محققًا ملايين المشاهدات.





ونوه بأن رئيس تحرير البرنامج الصحفي محمود الجلاد وفريق الإعداد المصاحب له، ومخرج البرنامج وفريق العمل أصحاب كفاءة عالية ويعملون تحت ضغط.



