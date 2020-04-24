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سيارات

هندى يتجول بـ سيارة كورونا في الشارع

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

استطاع مواطن هندي ابتكار طريقة جديدة للتوعية ضد فيروس كورونا عن طريق سيارة وليس بإرشادات توعية .


وقام هذا الشخص بتصنيع سيارة على شكل فيروس كورونا المنتشر على وسائل الإعلان لتوجيه رسالة إلى شعبه للتوعية بخطورة المرض .

 

وفي الفيديو المنشور تفاجأ المارة بوجود جسم غريب يكتسى اللون الاخضر ويتحرك في الشوارع على هيئة فيروس كورونا .


وتم تصنيع هذه السيارة بمقعد واحد مع 6 أطارات وهيكل من ألياف الكربون واحتاج صاحبها لعشرة أيام حتى يتمكن من بناء وتصنيع هذه السيارة


 

كما يمكن للسيارة أن تسير بسرعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة ويرغب الشاب الهندي في التبرع بسيارته للشرطة في منطقة حيدر آباد لأستخدامها في التثقيف والتوعية .


 

ولا تعد هذه هي المرة الأولى لسودهاكار في صنع تصميمات غريبة للسيارات، فسبق له وأن أنشأ سيارة على شكل قفص للتعبير عن رفضه لحبس الطيور.


من المعروف أن فيروس كورونا تمكن من إصابة أكثر من 21 ألف شخص في الهند بحسب الأرقام الرسمية وكان سببا في وفاة ما يقارب الـ700 شخص وذلك وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند .

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