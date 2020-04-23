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الحكومة: نستخدم 15 مستشفى عزل من أصل 30 والوضع تحت السيطرة.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:53 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  الوضع الوبائي في مصر مازال تحت السيطرة ونستخدم 15 مستشفى من أصل 30 مستشفى عزل ونستخدم نصف القوة حتى الآن .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  فتحنا أماكن جديدة للعزل في المدن الجامعية ومنازل الشباب لتوفير طاقة استيعابية".

وتابع :" تلك الأماكن  يوضع فيها الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا ولا تعاني من أعراض أو أمراض مزمنة  وأقل من 50 عاما".

ولفت سعد أن بعض القرارات التي تبدو في ظاهرها نوعا من التخفيف للحظر هو في الاساس هو أحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ لافتا أن فتح المولات يوم السبت هو لمواجهة تكدس المواطنين لشراء السلع في رمضان والعيد. 

وأضاف: « عقدنا اجتماعات على مدار الاسبوع واستمعنا لكل الآراء في كافة الاتجاهات، وكل الآراء اكدت ان فتح الحظر ساعة اضافية لن يضر ولا يزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا»؛ مطالبا المصريين بالمكوث في المنزل واستغلال شهر رمضان في مواجهة الفيروس.
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