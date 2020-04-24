بعد انتشار صور قمامة ومخلفات بوحدة الغسيل الكلوي.. تحرك فوري من صحة السويس.. شاهد

بناءً علي ما تم رصده علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مياه و مخلفات و قمامة علي الارض بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي السويس العام، امر الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس بتشكيل لجنة برآسة الدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي ومكونة من فريق من الشئون القانونية و التفتيش المالي و الاداري لرصد تلك المخالفات و التأكد منها.





وبناءً علي توصيات اللجنة تم محاسبة شركة النظافة بخصم مستحقات شهر ابريل لعدم القيام بأعمالها و عدم توفيرها عاملة نظافة لذلك اليوم

كما تقرر محاسبة تمريض الشيفت الموكل اليه متابعة اعمال النظافه بتوقيع العقوبة و هي خصم ثلاثة ايام جزاء و خصم ربع الحافز الشهرى لها.





واوضحت اللجنة ان تلك الصورة تم التقاطها بين الشيفتين بعد انتهاء شيفت السهر وقبل بدء شيفت الفجر، وأكدت توصيات اللجنة التشديد علي مدير وحدة الكلي ورئيس التمريض بالمتابعة اليومية لاعمال النظافة قبل بدء كل شيفت و التأكيد علي ادارة مكافة العدوي بإتخاذ اقصي الاجراءات الخاصة بمكافحة العدوي بناءً علي التوصيات والمعايير الخاصة بها واتخاذ اقصي التدابير والاجراءات الوقائيه المُتّبَعة لحماية المرضي بجميع اقسام المستشفي.





وتؤكد مديرية الصحة علي عدم قبول تلك الصور شكلًا و موضوعًا و احتراما لمرضاها جميعًا خاصةً المرضي المترددين علي قسم الغسيل الكلوي.







