أخبار البرلمان.. خلال 15 يوما إلزام ملاك العقارات بإخطار الضرائب حال استغلالها.. ورئيس القابضة للمياه: المحطات تعمل بنسبة 100% رغم تخفيض نسبة العمالة

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تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن ضعف آليات ضبط سوق الأدوية في ظل أزمة كورونا وحماية المواطن من التعرض للنصب ببيع أدوية فاسدة ووهمية.









بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.













يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بـ فيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض في مصر.













بدأت منذ قليل، زيارة وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلى محطة مياه روض الفرج.





وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من الزيارة التعرف على آلية العمل بالمحطة، خصوصا وأنها أكبر محطة مياه فى مصر، فضلا عن الاطمئنان على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير سبل الأمان لجميع العاملين.









علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه يعود إلى الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط، الفترة الأخيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.









أشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من إجراءات احترازية لضمان استمرار العمل بدون توقف تزامنا مع جانحة فيروس كورونا.









تفقد وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، وبرفقة المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه روض الفرج للتعرف على سير العمل، حيث يبلغ إنتاج المحطة يوميا ٨٥٠ ألف متر مكعب يوميا.













أثارت المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحد جدلا واسعا بين نواب لجنة الخطة حيث اختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب فى حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففى الوقت الذى رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبا وطنيا.









خفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفترة المنصوص عليها فى نص المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة للبرلمان، والخاصة بإصدار قرار مصلحة الضرائب بشأن إتمام معاملات التى يكون لها آثار ضريبية، لتكون شهرا من استكمال البيانات المطلوبة من المُمول أو المُكلف، بدلا من 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.









شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اعتراض أعضاء اللجنة على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع قانون الضريبة الموحد.