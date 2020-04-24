كورونا يغير فى شكل وبيع فوانيس رمضان بالبحيرة... أون لاين وبالصورة والصوت .. صور

أثبتت المرأة المصرية على مدار التاريخ أنها لا تعرف المستحيل وقادرة على تخطى كل الصعاب، ضاربة بذلك كل الأعراف والتقاليد والمفاهيم الراسخة عرض الحائط، لذا نجدها تخطو خطوات مهنية ثابتة ومنجزة احتكرها الكثير من الرجال، وذلك للقضاء على مفهوم الذكورية وتطبيقا لمبدأ المساواة فى العمل وذلك بهدف تحقيق طموحها و تحرير نفسها من الضغوط العملية والحياتية والمعيشية.





عملت المرأة المصرية فى الكثير من الأعمال المهنية بل احترفتها وبينها من عمل بمهنة سائق سيارة نقل وملاكى و فى اعمال النجارة وبينها من عملت منجد وحاليا نجد المرأة تساند الأسرة وخاصة الأطفال فى اجتياز أزمة كورونا لتسليتهم وتمتعهم بفانوس رمضان والحصول عليه" أون لاين" عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك فى إطار الوقاية من فيروس كورونا.





موقع "صدى البلد" الاخبارى يلتقى بأمانى بنت الريف الأصيل بمركز إيتاى البارود احدى خريجات كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية قسم" فنون دفعة ٢٠١٧م كنموذج للمرأة المهنية الموهوبة الناجحة يجب أن يحتذى به.





أكدت" أمانى الشحات عبد الحفيظ" ابنة قرية "قادوس" بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والموهوبة بأنها من أسرة متدينة ووالداها يعمل مدرس اول لغة العربية وتلمذ على يده الآلاف من أصحاب المقامات الرفيعة فى العمل الوظيفى والعام وأنها تعلمت الإصرار والعزيمة من والدها الذى أطلق لها حرية الإختيار فى الالتحاق بكلية التربية النوعية على الرغم من حصولها على مجموع عاليا يمكنها من الدخول فى إحدى كليات القمة.





واضافت بأنها حصلت بكالوريوس تربية نوعية قسم فنون من جامعة الإسكندرية دفعة ٢٠١٧ م منذ ٣ سنوات بتقدير جيد وأنها تهوى أعمال التطريز وصناعة الفوانيس وعملت على تنمية موهبتها بداخل الكلية وبدأت فكرتها فى تصنيع الفوانيس فى منتصف شهر شعبان الماضى فسألت عن أى أحد بيصنع فوانيس ولم تجد ففكرت هى فى تصنيع الفانوس من الخشب الآركت لتنمى موهبتها ولتشغل بها الاطفال فى أوقات الحظر بسبب فيروس كورونا الذى منعهم من الخروج بفانوس رمضان والاستمتاع بطفولتهم .





وتابعت "أمانى "بأنها قررت أن تبسط الأطفال وتسليهم وتضيع وقتهم وقت الحظر وقامت بتصنيع الفانوس الآركت وعدلت فيه وزودته بصورة للطفل طالب الفانوس وبشغل ليزر وتقوم ببيعه للأطفال من خلال التسوق "أون لاين" عبر الجروب الخاص بها بصفحات التواصل الاجتماعي" فيسبوك" مؤكدة بأن تصنيع فانوس رمضان وتسويقه بهذه الطريقة أوفر على الأسرة وأرخص من اسعار السوق .

وأشارت إلى أنها بتبيع الفانوس على طبيعته كما هو منشور على الجروب الخاص بها وتتيح فرصة الاختيار للمشترى بأن يصله الفانوس حتى منزله عن طريق مندوب ليراه ويطابقه بما هو موجود على الجروب وقت التسليم وإذا وجده مخالف لم يستلمه بدون دفع أى مصاريف.





وأكدت "أمانى" بأنها تعلمت صناعة الفانوس على ايديها وهى فى الكلية فى ولكن الآلة فى التصنيع أسرع وأرخص لأن الشغل اليدوى بيستغرق وقت أطول فى التصنيع وأشارت إلى عمل ١٠٠ فانوس وبيعهم للأطفال حتى الآن بأسعار تنافسية طبقا للموديل والمقاس و بإسم و صورة الطفل التى سيتم طباعتها على فانوس بيغنى وينور وكل ذلك بمبلغ ٤٥ جنيه فقط لافتة إلى أن الفانوس الذى تقوم بصناعته أرخص عشرة جنيهات من اسعارالسوق المجرد من الاسم والصورة





واوضحت أنها ليست اول مرة تشتغل اون لاين مشيرة إلى أنها أنشأت جروب على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عليه ٤ الاف متابع لتطريز مشغولات" الهاند ميد" مثل تطريز " مناديل عقد القران غطاء للمصاحف ،الملابس ،وطارات الخطوبة " مؤكدة على الإقبال الكبير جدا على شغل "الهند ميد " لأن كل موديل مخصص لصاحبه ولم يجده عند الآخر ولذلك الغالى ثمنه فيه .



