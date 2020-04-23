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أخبار العالم

ترامب: يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.. وحققنا نجاحا في مكافحة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مواصلة عمله لإعادة البلاد إلى المسار الطبيعي. 


وقال ترامب في المؤتمر اليومي لخلية الأزمة إنه: "يجب الاستمرار في مراعاة التباعد الاجتماعي في الشارع الأمريكي، مع الاستعداد لإعادة فتح البلاد". 


كما أعرب عن توقعه تمرير الكونجرس لمشروع قانون حكومي بتمويل بقيمة 320 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، من أجل توفير الأجور. 


وأشار ترامب إلى إحراز إدارته تقدما في مكافحة فيروس كورونا المستجد في 23 ولاية أمريكية. 


وأضاف أن إدارته ماضية في تعزيز الانتاج الصناعي للمعدات الطبية. 
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