AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نانسي عجرم تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:26 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements
شروق ابراهيم
هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الامة العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الأجتماعي تويتر.

وكتبت نانسي عجرم :"رمضان "لخير والبركة ولمّة العيلة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء..بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوا صيام مقبول للجميع إن شاء الله". 
وشاركت نانسي عجرم في الموسم الدرامي الرمضاني بغناء تتر مسلسل " سكر زيادة"، وهي اغنية " العمر "، التي حققت اكثر من نصف مليون مشاهدة في ايام قليلة.

يذكر ان مسلسل "سكر بزيادة" يقوم ببطولته كل من نبيلة عبيد ونادية الجندى وسمية ايوب وهالة فاخر واخراج وائل احسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم فى The Voice Kids

في سر بعيني.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسى عجرم

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صورة

باليورو .. سعر خيالى لفستان نانسي عجرم فى الحلقة الأخيرة من the voice kids

نانسي عجرم تتضامن مع تعليمات الحد من تفشي كورونا.. بهذه الطريقة

خليكوا في البيت.. نانسي عجرم: خسرنا كام يوم من الحياة لنعرف قيمتها.. فيديو

ترشيحاتنا

تجاوزت 200 حالة .. الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

شوبير يعلق على قرارات الدولة بشأن فيروس كورونا فى شهر رمضان .. فيديو

مفاجأة.. فيروس كورونا لا ينتقل خلال العلاقة الزوجية

بعد استقبال 136 مصابا بـ كورونا.. أطباء مستشفى كفر الدوار يوجهون رسالة لأهالي المرضى في 6 محافظات.. فيديو وصور

رئيس الوزراء: فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا

قرار الحظر الجديد ..إجراءات مصيرية من الحكومة لمواجهة كورونا فى رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان