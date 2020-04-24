نانسي عجرم تهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الامة العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الأجتماعي تويتر.





وكتبت نانسي عجرم :"رمضان "لخير والبركة ولمّة العيلة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء..بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوا صيام مقبول للجميع إن شاء الله".



رمضان الخير والبركة ولمّة العيلة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء..بتمنى يحملكن بكل معانيه كل شي بتتمنوا🙏🏻 صيام مقبول للجميع إن شاء الله — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 23, 2020

وشاركت نانسي عجرم في الموسم الدرامي الرمضاني بغناء تتر مسلسل " سكر زيادة"، وهي اغنية " العمر "، التي حققت اكثر من نصف مليون مشاهدة في ايام قليلة.





يذكر ان مسلسل "سكر بزيادة" يقوم ببطولته كل من نبيلة عبيد ونادية الجندى وسمية ايوب وهالة فاخر واخراج وائل احسان.



