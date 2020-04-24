ابتكري في رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالثوم والنعناع

تود كل ربة منزل تقديم أكلات شهية لأسرتها علي سفرة رمضان ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الدجاج بالثوم والنعناع





المقادير:

4 صدور دجاج مخلية

4 حبات ثوم مهروس

3 معلقة كبيرة عصير ليمون

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

رشة فلفل اسود مطحون

1 معلقة كبيرة صويا صوص

رشة بابريكا

رشة ملح

½ كوب نعناع (طازج)

طريقة التحضير

فى الخلاط نضع النعناع والليمون وزيت الزيتون والصويا صوص والثوم والفلفل الأسود والبابريكا ونخلط جيدا حتى يصبح مزيج ناعما.

فى إناء عميق نضع صدور الدجاج ونوزع فوقها المزيج السابق ثم يغطى ويوضع فى الثلاجة ليلة كاملة.

على شواية كهربائية ساخنة نضع صدور الدجاج لمدة ربع ساعة تقريبا أو لحين أن تنضج مع مراعاة قلبها على الجانب الاخر تقدم فورا .