اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي احمد موسى، إن اليوم ظهرت رؤية جديدة وخارطة طريق التعامل مع فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة؛ مثنيا على أداء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاء الذي يقود الأزمة بمنتهي الاحترافية.





كشف الفنان أمير كرارة بطل مسلسل الأختيار، كواليس تصوير المسلسل، قائلا:" حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة وتلقيت تدريبات الصاعقة بشكل حقيقي".





اتهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، المجلس الرئاسى بالخيانة العظمى بسبب دعوته الاستعمار التركي لاحتلال ليبيا وحماية ميليشيات الإرهاب، محملا قائده مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بسبب ممارساته الفاسدة.





طلب الفنان رامز جلال من شريف عامر على الهواء خلع النظارة، و بالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، و ورد شريف عامر " منك لله يا رامز".





قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بها أكبر المناطق الصناعية وبها عدد كبير من العمال القادمين من عدة أماكن متفرقة.





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الطيران الخارجي مرتبط بظروف الطيران العالمي وتطورات فيروس كورونا.



