إدارة ترامب تكشف علاقة درجة الحرارة بدورة حياة كورونا

قالت خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد داخل البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات قوية على أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على دورة حياة الوباء.





وأضافت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي الذي تعقده بالاشتراك مع الرئيس دونالد ترامب: "نعمل على وضع خطة للعلاج من فيروس كورونا بالأجسام المضادة".





وتابعت: "فيروس كورونا يعيش أكثر في الأجواء المغلقة".





ومنذ ظهوره في منتصف ديسمبر، تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة حول العالم، وسُجِّلت أعلى حالات إصابة في أوروبا والولايات المتحدة. ولوحظ أن المناطق الباردة كانت الأكثر تأثرا بالفيروس، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر على نمط انتشار الفيروس.





وحذر خبراء من تعليق الآمال على احتمالات تراجع حالات الإصابة بالوباء في فصل الصيف، ذلك أن هذا الأمر قد يعزي إلى أن فيروس كورونا لا يزال جديدًا ولا توجد أية أدلة بعد تؤكد أنه يتأثر بالتغيرات المناخية الموسمية.



