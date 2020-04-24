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كريم فهمي: تشرفت بالعمل مع فنانين كبار في مسلسل "بنحب تاني ايه".. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:31 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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محمود محسن
أكد الفنان كريم فهمي أن مسلسل "بتحب تاني ايه" كان بمشاركة نجوم كبيرة على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنان القدير شريف منير والفنانة ياسمين عبد العزيز وكان لي الشرف أن أعمل مع تلك النخبة الكبيرة.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc ان هناك مشاهد كانت تجمعني بالفنانة ياسمين عبد العزيز لم نستطيع اكمالها بسبب خفة دم ياسمين وتشرفت بالعمل معها.

وقال: إنني منذ أن بدأت العمل كان الاداء جيد من جميع فريق العمل مشيرا إلى اننا اجتهدنا في العمل بطريقة كبيرة .

وأشار فهمي  أن وجود فنانين كبار بحجم الفنان شريف منير أو الفنانة سوسن بدر يعطي ثقل كبير مؤكدا اننا عشنا نعهم أدوار مميزة من خلال أعمالهم المميزة.
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