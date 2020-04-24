النواب الأمريكي يمرر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 483 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه مرر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 483 مليار دولار تستهدف الشركات الصغيرة والمستشفيات، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.





وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإنه لكي يصبح القرار الذي أقره بالفعل مجلس الشيوخ، واجب النفاذ، فيجب أن يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب مؤخرًا عن تأييده له مؤكدًا أنه سيوقع عليه حال تمريره.





ويعتبر هذا الإجراء نتاج جولة مكثفة من مفاوضات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب، والتي تكشفت في ضوء سرعة نفاد تمويل برنامج القروض التجارية الصغيرة لمساعدة الشركات الصغيرة حتى قبل أن تتمكن العديد من الشركات من الحصول على الموافقة على طلباتهم للدعم. وانهيار البرنامج تحت وطأة مناشدات من الشركات اليائسة التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.



