الشيخ منتصر الأكرت يبدع في ابتهال يارب عفوك ورضاك.. فيديو

خصصت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون اي"، فقرة في الحلقة للاحتفال بحلول شهر رمضان المعظم.





استضافت بسمة وهبة، الشيخ منتصر الأكرت للاحتفال بحلول شهر رمضان، وذلك من أجل إنشاد مجموعة من الابتهالات الروحانية التي تذكرنا بشهر رمضان.





وأبدع الشيخ منتصر الاكرت، في إنشاد ابتهال " يارب عفوك ورضاك"، وغيره من الابتهالات الشهيرة.





وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أن برنامج " كل يوم " مستمر طوال شهر رمضان الكريم ويذاع على قناة " إكسترا نيوز من الساعة 12 في منتصف الليل وحتى الواحدة صباحا.



