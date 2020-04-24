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تعليم

إدارة الوافدين بالتعليم العالي العالي تهنئ طلابها بالشهر الكريم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:00 ص
الإدارة العامة للوافدين
الإدارة العامة للوافدين
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نهلة الشربيني
نشرت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو تهنئية لجميع طلابها بمناسبة شهر رمضان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وفي سياق متصل قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة استعدت لرمضان بإطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة الطلاب، وذلك بهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.

واضافت "كمال"، أن الإدراة عملت على تقدم دا الترفيهية للطلاب لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من ازمة كورونا، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من قبل الإدارة للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.

وكانت قد أوضحت أن الوزارة  تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه يتم الاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.
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