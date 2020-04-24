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أخبار العالم

اليابان تصمم لقاحا لعلاج كورونا باستخدام الذكاء الاصطناعي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت شركة "إن.إي.سي" اليابانية، أمس الخميس،  أنها صممت لقاحًا يُعتقد أنه فعال ضد فيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. 

وحسبما ذكر موقع اليابان بالعربي، فقد قالت الشركة إنها تود أن تقترح تطويرًا مشتركًا للقاح مع شركة أدوية يمكنها بالفعل تصنيعه، والتحقق من فعاليته، وتطويره في أسرع وقت. 

وكانت شركة "إنوفيو" للأدوية ومقرها في مدينة فيلادلفيا الأمريكية بدأت جارب بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد بسرعة اعتبرت غير مسبوقة، حيث تم تطوير اللقاح بفترة قصيرة جدا بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، بدأت مرحلة أولى حاسمة من التجارب. ويقول الباحثون من "إنوفيو" إنهم تمكنوا من تصميم لقاحهم في ثلاث ساعات فقط بعد تلقي تسلسل للفيروس.


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