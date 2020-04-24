شوبير يعلق على قرارات الدولة بشأن فيروس كورونا فى شهر رمضان .. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا مهمه وجميله لشهر رمضان .
وأضاف شوبير ، أن الدولة أتاحت للمواطن ساعتين بعد الفطار، ورأيت فى الدول الأوروبية الكبرى، أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا أحد يستطيع الخروج من المنزل .
وتابع ، أن الديلفري الخاص بمحلات الوجبات متاح طول الشهر من الصباح حتى الساعه 5 مساء ، وحتى يومي الجمعة والسبت .
وشدد شوبير ، على أن الدولة وضعت سيناريوهات وخاصة لقطاع السياحة وأن الوضع يأتي خطوة بخطوة وسيكون أفضل من الأول.
واختتم تصريحاته، أنه فى حالة زيادة اعداد الكورونا سيكون هناك قرارات صارمة .