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رياضة

شوبير يعلق على قرارات الدولة بشأن فيروس كورونا فى شهر رمضان .. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:42 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا مهمه وجميله لشهر رمضان .

وأضاف شوبير ، أن الدولة أتاحت للمواطن ساعتين بعد الفطار، ورأيت فى الدول الأوروبية الكبرى، أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا أحد يستطيع الخروج من المنزل .

وتابع ، أن الديلفري الخاص بمحلات الوجبات متاح طول الشهر من الصباح حتى الساعه 5 مساء ، وحتى يومي الجمعة والسبت .

وشدد شوبير ، على أن الدولة وضعت سيناريوهات وخاصة لقطاع السياحة وأن الوضع يأتي خطوة بخطوة وسيكون أفضل من الأول.

واختتم تصريحاته، أنه فى حالة زيادة اعداد الكورونا سيكون هناك قرارات صارمة . 
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