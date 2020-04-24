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توك شو

ملوش زي.. تعرف على رسالة يسرا للزعيم عادل إمام.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:15 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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محمود محسن

أكدت الفنانة يسرا أن مسلسل "خيانة عهد" هو مسلسل إجتماعي اتمنى أن ينال إعجاب الجمهور مؤكدا اننى تشرفت بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز وسعيد بالتعاون معه.

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc أن المسلسل تمت بمشاركة شباب واعد وهو عمل مختلف.

وقالت : إن هناك مخرجين كبار عملت معهم على رأسهم المخرج هانى خليفة  والمخرج خالد مرعى والمخرج سامح عبد العزيز وهم مخرجين كبار وقدموا دعم كبير لي وكل منهم له طريقة مختلفة في العمل. 

ووجهت الفنانة يسرا رسالة للزعيم عادل إمام على الهواء وأكدت "عادل امام ملوش زى وعلى الهوا وبقوله كل سنة وانت طيب ومن أحلى الحاجات اللى حصلت فى تاريخ الفن المصري".

وأشارت يسرا  أن "بيومى فؤاد خفيف الدم ومبيسيبش حد ويهزر معاه وعنده موهبة غير عادية وهتشوفيه مختلف" خلال هذا العمل.

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