ترامب: أرقام بعض الدول بشأن وفيات كورونا تفتقر إلى الدقة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الأرقام التي تعلنها بعض الدول في العالم بشأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تفتقر إلى الدقة.





وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده بالاشترك مع خلية الأزمة المسئولة عن ملف مكافحة الفيروس: "أصبحت بلادنا رائدة في مجال اختبارات كورونا، وتلقينا اليوم أول تقرير حول إعادة فتح الولايات".





ومنذ قليل، مرر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات جديدة بقيمة 483 مليار دولار تستهدف الشركات الصغيرة والمستشفيات، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.





ولكي يصبح القرار الذي أقره بالفعل مجلس الشيوخ، واجب النفاذ، فيجب أن يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب مؤخرًا عن تأييده له مؤكدًا أنه سيوقع عليه حال تمريره.



