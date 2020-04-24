في ذكرى ميلاده.. 20 معلومة عن الأديب كارل شبتلر الحاصل على جائزة نوبل

تأثرت نظرة الكاتب السويسري كارل شبتلر، الفلسفية في الحياة إلى حد كبير بأستاذه ياكوب بوركهارت في معهد التربية في بازل، وتوطدت هناك أيضًا الصداقة بين شبتلر الذي تحلي اليوم ذكرى ميلاده، وبين ڤيدمان وكانت المراسلات بينهما من أهم مصادر تطوره الفكري والفني.

وكان للفيلسوف الألماني آرتور شوپنهاورأكبر الأثر في فكر كارل شبتلر، فقد جعله متشائمًا وملحدًا، وبدلًا من أن يصبح قسيسًا غادر إلى روسيا ليصبح معلمًا لأبناء الطبقة البرجوازية، وليعود إلى وطنه صحفيًا، لكن حبه لروسيا والحياة الاجتماعية فيها كان واضحًا، فقد كتب في كتابه الصادر بعنوان "إيماجو"، وهو أقرب إلى السيرة الذاتية، عن الترحيب الحار والاستقبال الحافل اللذين حظي بهما في الغربة، في مقابل التذمر وضيق الأفق والزهو والخيلاء في وطنه سويسرا.

كارل شبيتلر شاعر وقاص وكاتب مقالات سويسري، اسمه الحقيقي كارل فيليكس تاندم، ولد في ليستال وتوفي في لوتسرن، كان والده موظفًا مرموقًا في الدولة، رغب أن يكون ولده حقوقيًا لامعًا، حَصَّل شبيتلِر تعليمه المدرسي في بِرن ثم في بازل حيث بدأ عام 1863 بدراسة الحقوق، لكن يبدو أن هذه الدراسة لم توافق ميوله، فانتقل، بعد خصام مع والده بطريقة تشبه الهروب، إلى لوتسرن واستقر فيها. بدأ دراسة اللاهوت في زوريخ ثم تابع هذه الدراسة في مدينة هايدلبرغ الألمانية، وتركز اهتمامه في أثناء دراسة اللاهوت على جمع حجج ضد المسيحية وضد الدين بوجه عام.

اهتم شبيتلِر بالدرجة الأولى بالأساطير اليونانية، وصدر كتابه الأول عام 1881 بعنوان "بروميثيوس وإبيميثيوس"، ثم صدر لـه عمل آخر بعنوان "برومثيوس الصبور"، وجمع أعماله الصحفية في مجلدين هما "رموز أدبية"، و"حقائق ضاحكة"، ثم صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "الملازم كونراد".

أما محاولاته في مجال المسرح فقد أخفقت، إذ لم يكتب سوى مسرحية واحدة بعنوان "عضو البرلمان".

وحقق القفزة الكبيرة في إبداعه في كتابه "ربيع أولمبي"، وحول الميثولوجيا اليونانية بأجزائه الأربعة وهي: "الصعود إلى السماء"، و"هيرا العروس"، و"أوج الزمان"، ثم "النهاية والتحول"، وصدرت هـذه الأعمال بين عـامـي 1900 و1905 وتناول فيها الخلاف بين زيوس كبير الآلهة وأبولون وهيرا، إضافة إلى قصص أخرى تدور حول أبولون وهرمس وديونيسوس وبوسيدون وغيرهم.

ومن أعماله الأخرى "فراشـات"، و"قصائد بالاد"، و"علاقاتي مع نيتشه".

وحصل شبيتلِر في خلال مسيرته على تكريم أوساط أدبية عديدة، إذ كُرِّم إلى جانب الكاتبين الألمانيين الكبيرين توماس مان وهرمان هسه الحاصلين على جائزة نوبل للأدب، التي حصل عليها هو أيضًا عام 1920، كما حصل على جائزة شيلَّر الأدبية، وعلى لقب فارس في جوقة الشرف الفرنسي.

وذكر في سيرته الذاتية أن شهر أكتوبر من عام 1862 كان منعطفًا في حياته، إذ يقول: "فجأة كالبرق، وبوضوح الشمس في رابعة النهار هبط عليّ، إنه هو، لا الموسيقى ولا الرسم، بل الشعر، ففيه يمكنك أن تعبر عن التحدي وعن السخط، بل عن كل شيء يثقل عليك وتريد أن تبوح به".