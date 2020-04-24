بالإسدال.. رشا مهدي تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد





ونشرت رشا مهدي صورة لها من مسلسل" رمضان كريم " وهي ترتدي إسدال وعلقت عليها قائلة "‏كل سنه وانتو طيبين و رمضان كريم عليكم و كل حبايبكم و يارب في الشهر الفضيل ده يكرمكم و يحفظكم الصورة من مسلسل ‎#رمضان_كريم".





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأربعاء الماضي، عن أن اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.





وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اول أمس الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وأكدت دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا أعلنت دار الإفتاء، عن أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.





هنأت الفنانة رشا مهدي جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك.