حكايات رمضانية.. مدفع عبدالحفيظ يدمر الترجي ويمهد الطريق لـ الأهلي نحو النجمة الإفريقية الثالثة





حكاية اليوم تدور حول مدفع سيد عبد الحفيظ الذي دمر حلم الترجي، ومهد الطريق للنادي الأهلي نحو النجمة الإفريقية الثالثة:





الطريق نحو النجمة الإفريقية الثالثة بات صعبا ومليئا بالعقبات بعد التعادل مع الترجي 0- 0 في القاهرة " ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2001، لقد فشل الأهلي في هز شباك الترجي في الترجي، فهل يفلعها في رادس من أجل التأهل! الأمر يبدو شائكا.





في 17 نوفمبر عام 2001، وخلال شهر رمضان بدأت جماهير الأهلي تتجمع خلف شاشات التلفزيون، يدركون جيدا صعوبة المباراة، لكنهم يعلمون أيضا أنه لا مستحيل في وجود الأهلي.





122 ثانية فقط من بداية لقاء الإياب كانت كافية لأن يحرز الترجي هدفه الأول، في شباك عصام الحضري، وبدأ البعض سواء في مصر أو تونس يظن أن الترجي حسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.





نجح الترجي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وبدأت الأمور تسير بشكل جيد لصالح الفريق التونسي الذي يفصله 45 دقيقة فقط عن التأهل.





ظل التعادل الترجي متقدما حتى آخر ربع ساعة من عمر المباراة، وبدأت الأنفاس تحتبس في القاهرة والأنظار تترقب، هل يمكن أن يفعلها الأهلى!





ومع الدقيقة 77 من عمر اللقاء، أطلق سيد عبد الحفيظ مدفعا غير متوقع لتسكن الكرة الشباك، ويتحول الصمت الذي ملأ شوارع وأرجاء المحروسة، إلى زلزال عقب قذيفة عبدالحفيظ.





مدفع عبدالحفيظ مهد الطريق للأهلي نحو النجمة الإفريقية الثالثة، حيث التقى الأهلي بعد ذلك فريق صن داونز الجنوب إفريقي.





نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن دوانز في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، حيث تعادل 1-1، وتمكن من اكتساح الفريق الجنوب أفريقي بهاتريك خالد بيبو في لقاء الإياب في القاهرة وسط حضور 100 ألف مشجع، ليتوج الأهلي بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

"حكايات رمضانية" هي سلسلة يقدمها موقع صدى البلد يستعرض فيها أبرز الإنجازات المصرية، وأصعب المواقف الكروية، خلال شهر رمضان المبارك.