خالد أنور يكشف عن نصائح تعلمها من الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا..فيديو

أكد الفنان خالد أنور أنه نجح في تقديم دور مختلف بمسلسل "خيانة عهد" مؤكدا أنه مسلسل إجتماعي يعتمد على الطبقات الإجتماعية وما يتعرض له الشباب وطريقة تصرفة سواء صحيحة أم خاطئة.





وأضاف أنور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية cbc لقد اتعلمت الكتير من مسلسل خيانة عهد وتشرفت بالعمل مع الفنانة يسرا وتعلمت منها على المستوى المهنى وتعلمت من باقي فريق العمل.





وقال: إنني تعلمت الكثير من الفنانة يسرا ومن الزعيم عادل إمام وقدموا لي النصائح الهامة التي ستساعدني خلال مشواري الفني.





وأضاف : تعلمت من تاريخ الزعيم عادل إمام ويسرا طريقة التفكير واختيار القصة الجيدة الحقيقية التى تصل للناس "غير حاجات كتير علموهالى اتمنى أن أحققها".



