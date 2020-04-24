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محافظات

رسالة مستشفى أبو خليفة للعزل للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قدم العاملون بمستشفي ابو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، التهنئة للمواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. 

ونشر العاملون برقية تهنئة خاصة للمواطنين ، علي الصحة الرسمية للمستشفي. 

 ووجه العاملون بمستشفي العزل المواطنين، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.  

وينشر صدي البلد، نص البرقية، وهي :" ساعات قليلة ونبدأ في أول ايام شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بكل خير . "من جميع الأطباء والتمريض والعاملين بستشفى أبو خليفه " العزل الصحي " بالإسماعيلية الي الشعب المصرى العظيم نتقدم لكم بالتهنئة، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضي ". 

 "ونتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة , ولا تنسوا الالتزام بتعليمات الوقايه من فيروس كورونا ".
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