رسالة مستشفى أبو خليفة للعزل للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان

ونشر العاملون برقية تهنئة خاصة للمواطنين ، علي الصحة الرسمية للمستشفي.





ووجه العاملون بمستشفي العزل المواطنين، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.





وينشر صدي البلد، نص البرقية، وهي :" ساعات قليلة ونبدأ في أول ايام شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بكل خير . "من جميع الأطباء والتمريض والعاملين بستشفى أبو خليفه " العزل الصحي " بالإسماعيلية الي الشعب المصرى العظيم نتقدم لكم بالتهنئة، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضي ".





"ونتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة , ولا تنسوا الالتزام بتعليمات الوقايه من فيروس كورونا ".