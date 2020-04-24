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أخبار البلد

خبير صناعة عسل: صادرات النحالين تتجاوز 25 مليون دولار ..فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد محمد سعيد هجرس خبير صناعة عسل النحل ، بدء موسم جنى عسل الموالح الذى يعد من أفضل أنواع العسل المقاومة للفيروسات والتى تعمل على تقوية مناعة الجسم ، لافتا الى أن سعر الكيلو النقى من عسل الموالح لا يتعدى الـ 75 جنيها . 

وقال محمد سعيد هجرس للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه يملك 500 خليه وكل واحدة بها 10 ألاف نحلة يجب أن يتم اطلاقهم أثناء موسم تزهير الموالح من 25 مارس الى 15 أبريل ، لانها أخطر مدة يعمل فيها النحل على جمع العسل . 

وأوضح هجرس انه يتم زيارة مزارع الموالح من شهر 3 الى شهر 4 ومن شهر 5 الى شهر 6 اماكن زراعة البرسيم لأنتاج عسل زهرة البرسيم ، وفى شهر 7 و8 النباتات العطرية بالمنيا وبنى سويف .لافتا الى ان سعر طن عسل الموالح النقى 75 الف جنيه اى ان سعر الكيلو لا يتعدى 75 جنيها ، وصادرات العسل تتعدى الـ 25 مليون دولار سنويًا . 

https://www.youtube.com/watch?v=kHY8p12AoZk
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