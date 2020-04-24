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رياضة

113 عام إنجازات .. الفيفا يوجه رسالة تهنئة لـ الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:06 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " رسالة تهنئة لـ النادي الأهلي بمناسبة مرور 113 عاما على تأسيسه.

وكتب الفيفا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي #الأهلي Flag of Egypt العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907.

واضاف :" تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم.   #113_سنة_أهلي Red heart #١١٣_سنه_اهلي_انجازات "

كما وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، التهنئة إلى جماهير وأعضاء القلعة الجمراء بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها.

وجاء نص كلمة رئيس الأهلي كالآتي: «اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه. كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».

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