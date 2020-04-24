113 عام إنجازات .. الفيفا يوجه رسالة تهنئة لـ الأهلي

وكتب الفيفا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات النادي #الأهلي Flag of Egypt العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907.

واضاف :" تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم. #113_سنة_أهلي Red heart #١١٣_سنه_اهلي_انجازات "

كما وجه محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة الأهلي، التهنئة إلى جماهير وأعضاء القلعة الجمراء بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.





وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها.



