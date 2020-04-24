بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور

اعلنت تويوتا عن سيارتها الكروس اوفر الجديدة ياريس كروس 2021 في معرض جنيف للسيارات و هذه السيارة معتمدة على منصة GA-B من تويوتا وهي مصممة لتلبية متطلبات فئة B-SUV الأوروبية وتقع ياريس كروس في فئة أقل من سيارة تويوتا C-HR ، ولديها نفس قاعدة العجلات مثل الهاتشباك ياريس الجديدة و لكنها متاحة بمساحة داخلية أكبر .

ياريس ٢٠٢٠

تتميز yaris 2020 كروس بالاكصدامات العريضة والواجهة الأمامية الفريدة وأقواس العجلات المربعة عن ياريس العادية. وعلى الرغم من أبعادها المدمجة يتم وصف ياريس كروس كسيارة SUV أصلية بفضل ارتفاع الركوب المرتفع ، وزيادة الخلوص الأرضي ونظام ذكي للدفع الكلي الذي يوجه عزم الدوران إلى المحور الخلفي عند السحب وعند التسارع.

yaris 2020

وفي ظروف القيادة العادية تيستخدم ياريس ٢٠٢٠ نظام الدفع الأمامي ولكن نظام الدفع الرباعي يتم تنشيطه تلقائيًا عند اكتشاف ظروف تضاريس معاكسة.

yaris 2020