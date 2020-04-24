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سيارات

بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:01 ص
ياريس كروس 2021
ياريس كروس 2021
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اشرف عطية

اعلنت تويوتا عن سيارتها الكروس اوفر الجديدة ياريس كروس 2021 في معرض جنيف للسيارات و هذه السيارة معتمدة على منصة GA-B من تويوتا وهي مصممة لتلبية متطلبات فئة B-SUV الأوروبية وتقع ياريس كروس في فئة أقل من سيارة تويوتا C-HR ، ولديها نفس قاعدة العجلات مثل الهاتشباك ياريس الجديدة و لكنها متاحة بمساحة داخلية أكبر .

ياريس ٢٠٢٠

 تتميز yaris 2020 كروس بالاكصدامات العريضة والواجهة الأمامية الفريدة وأقواس العجلات المربعة عن ياريس العادية. وعلى الرغم من أبعادها المدمجة  يتم وصف ياريس كروس كسيارة SUV أصلية بفضل ارتفاع الركوب المرتفع ، وزيادة الخلوص الأرضي ونظام ذكي للدفع الكلي الذي يوجه عزم الدوران إلى المحور الخلفي عند السحب وعند التسارع.

yaris 2020

وفي ظروف القيادة العادية تيستخدم ياريس ٢٠٢٠ نظام الدفع الأمامي  ولكن نظام الدفع الرباعي يتم تنشيطه تلقائيًا عند اكتشاف ظروف تضاريس معاكسة.

yaris 2020

و تخطط تويوتا لإنتاج تويوتا ياريس كروس yaris 2020 في مصنع تويوتا TMMF Onnaing غي فرنسا إلى جانب ياريس هاتشباك. وتتوقع تويوتا إنتاج 150 ألف وحدة من يارس كروس سنويًا. وستبدأ المبيعات العام المقبل في أوروبا.

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