أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف لغز إصابة أمين شرطة بتسمم ادعاء تناوله قرص غلة سام

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز إصابة أمين شرطة بالدقهلية بحالة تسمم حادة ادعاء ابتلاعه "حبة الغلة" السامة .





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة بإصابة أمين شرطة يدعي عماد ف. ط.، 42 عاما من قرية الأورمان التابعة لمركز السنبلاوين بحالة تسمم إدعاء ابتلاع حبة الغلة السامة





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ الفحص تبين أن أمين الشرطة جري إدخاله غرفة العناية المركزة فاقد الوعي تم وضعه علي جهاز تنفس صناعي لسوء حالته.



