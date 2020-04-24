AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف لغز إصابة أمين شرطة بتسمم ادعاء تناوله قرص غلة سام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:34 ص
قرص غلة
قرص غلة
Advertisements
همت الحسينى
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز إصابة أمين شرطة بالدقهلية بحالة تسمم حادة ادعاء ابتلاعه "حبة الغلة" السامة .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة بإصابة أمين شرطة يدعي عماد ف. ط.، 42 عاما من قرية الأورمان التابعة لمركز السنبلاوين بحالة تسمم إدعاء ابتلاع حبة الغلة السامة

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ الفحص تبين أن أمين الشرطة جري إدخاله غرفة العناية المركزة فاقد الوعي تم وضعه علي جهاز تنفس صناعي لسوء حالته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتكثيف تحرياتها لمعرفة سبب حالة التسمم 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شهر.. مركز سموم جامعة المنوفية يستقبل 24 حالة تسمم بحبة الغلة

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري على طريق دكرنس شربين

إصابة شخص بغيبوبة لتناوله جرعة مهدئة زائد في الدقهلية

انتحار طالب ثانوي بالدقهلية بحبة الغلة السامة

مباحث شربين تكثف جهودها لكشف لغز عثور الأهالي على جثة عامل أحذية

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن .. فيديو

محمود عبد المغنى يكشف تفاصيل عمله بـ سلطانة المعز مع غول التمثيل.. فيديو

أسرار تحضير العرقسوس باحترافية

فتح باب الحجز لشقق جنة بمقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 7 سنوات.. اعرف التفاصيل

القادم ليس أسوأ.. رمضان ينتصر على كورونا في الدول العربية

مازيمبي الكونغولي يحسم رسميًا موقفه من بيع موليكا لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية