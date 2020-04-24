AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن بعين شمس يستغيث بصدى البلد من الباعة الجائلين .. خوفًا من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ إبراهيم عبد الشافي المقيم بشارع أحمد عصمت عين شمس الشرقية محافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  بشكوى متضررا من التزاحم بشارع يعقوب بغوث نتيجة افتراش الباعة الجائلين مساحة كبيرة من الشارع وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا .

 وطالب عبد الشافي المسؤلين الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباعة الجائلون يحتلون شارع خلوصي في شبرا

أهالي عين شمس يشكون من احتلال الباعة الجائلين شارع متحف المطرية

أهالى المرج يشكون من الزحام الشديد بشارع مجاهد

أهالى ألف مسكن يشكون الزحام الدائم خوفا من الكورونا

سكان منيا القمح يشكون من تزاحم المواطنين أمام البنوك

شكوى من انتشار الباعة الجائلين بشارع أحمد فؤاد في مدينة نصر

ترشيحاتنا

اليابان تصمم لقاحا لعلاج كورونا باستخدام الذكاء الاصطناعي

موعد اذان الفجر والمغرب أول يوم في رمضان

عزل عزبة جديدة في الإسماعيلية بسبب كورونا.. تفاصيل

الحضري: محمد صلاح ينقصه شيء واحد ليصبح الأفضل في تاريخ مصر .. فيديو

محذرا من مصير حنين حسام.. أحمد موسى: لازم نعرف ولادنا بيعملوا إيه في الغرف المغلقة

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطة تقتحم النشرة الجوية وتفاجئ المذيع

عادات رمضانية سيناوية تختفي في زمن كورونا .. اختفاء الأسماك من موائد الإفطار ولحوم الضأن والماعز ضيف يومي

رياضي سابق مصابا بالشلل يتسلق قمة إيفرست بواسطة سلم منزله