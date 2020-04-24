مواطن بعين شمس يستغيث بصدى البلد من الباعة الجائلين .. خوفًا من كورونا

أرسل القارئ إبراهيم عبد الشافي المقيم بشارع أحمد عصمت عين شمس الشرقية محافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد بشكوى متضررا من التزاحم بشارع يعقوب بغوث نتيجة افتراش الباعة الجائلين مساحة كبيرة من الشارع وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا .





وطالب عبد الشافي المسؤلين الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا .





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