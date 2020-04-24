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سيارات

لمواجهة فيروس كورونا .. المنصور للسيارات تعلن إمكانية تصنيع الكمامات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 ص
المنصور للسيارات
المنصور للسيارات
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اشرف عطية

أكدت شركة المنصور للسيارات أنها مستمرة في تقديم خدماتها لعملائها في مصر مع تقليل قوة الطاقة العاملة في الشركة في إطار جهود مواجهة الفيروس بتقليل العمال لمنع انتشاره كما أنها تستمر في العمل بنظام العمل من المنازل للموظفين الذين يمكنهم حسب طبيعة عملهم العمل من المنزل مع تقسيم العاملين في الشركة لورديات متفرقة على مدار الأسبوع لمنع حدوث عدوى وانتشارها. 

كما أكدت الشركة أنها لم تقلل من عدد العاملين فيها ولم تقلل من الرواتب وأكدت على أنها مهما طالت الأزمة فلن تؤثر على موقفها تجاه العاملين فيها ،كما أكدت الشركة استمرار العمل في مشروعاتها الجديدة في الإسكندرية والقاهرة. 

وأعلنت الشركة أنها على أتم استعداد لإنتاج الكمامات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا وأنها تدعم توجهات الدولة للحفاظ على المواطنين ومنع انتشار الفيروس .

وأقرت أنها تعمل بالتعقيم الكامل لمراكز الخدمة والصيانة التابعة للشركة للحفاظ على أرواح عملائها وموظفيها بصورة كاملة كما يتم نفس الأمر في معارض البيع ومقار الشركة المختلفة ومكاتبها ، كما تجري عمليات التعقيم كذلك لسيارات العملاء نفسها قبل أن يتم ادخالها الي مراكز الخدمة والصيانة لازالة أية ميكروبات فيها ، حيث تتم عمليات التعقيم وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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