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حسن الرداد: عملي فى شاهد عيان مختلف وهناك مفاجآت.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:27 ص
الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد
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البهي عمرو

قال الفنان حسن الرداد، إنه يشارك فى رمضان 2020 بـ مسلسل " شاهد عيان"، موضحًا أن المسلسل به إثارة وأشياء كثيرة.

وأضاف  الرداد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه من الشخصيات التى تحب التنوع وليس الحصر فى شخصيات متشابهة.

وأشار  إلى أن هناك بعض الفنانين تتخصص فى الأكشن والأخرى فى الكوميدي، و الأخر فى الرومانسي، موضحًا " انا بحب اتنوع فى أعمالى".

وأوضح حسن الرداد، أن الدور الذى يقدمه فى مسلسل شاهد عيان مختلف ويقدم لأول مرة وتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

ولفت  إلى أن المسلل يواكب التطورات و الأحداث الجديدة، وكشف أن المسلسل به أشياء مختلفة، وأن حلقات المسلسل متصلة ببعضها وكل حلقة وأخرى هناك مفاجأ.

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