AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث من تكدس القمامة أمام منزله

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ هشام عبد الفتاح عبد الله محمود المقيم بشارع جلال الدين الحمامصى بالعجوزة بمحافظة الجيزة، شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي متضررا من تجمعات للقمامة والمخلفات بالشارع ووجود بعض السيارات المتهالكة المتواجدة بالشارع منذ فترة ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام ويخشى الاهالى من أن تكون هذه القمامة مصدرا لانتشار الأمراض بين الأهالى .  

واوضح محمود انه تقدم بأكثر من شكوى دون استجابة من المسؤلين وناشد المسئولين سرعة  حل هذه الشكوى رئفت بس كان المنطقة .

 للتواصل مع مقدم الشكوى :‪ ‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪   01111423841‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمراض والأوبئة تحاصرنا .. سكان شارع فرن حبيب بالدقهلية يشكون انتشار أكوام القمامة و مياه المجارى..صور

صناديق القمامة مطلب سكان شارع المطرية الرئيسي بالقاهرة

سكان شارع سيد سعد ببشتيل يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحي

شاهد .. سكان العصافرة بالإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة

شارع روض الفرج يتحول لمقلب قمامة

شاهد .. سكان قرية اريمون بـ كفرالشيخ يستغثون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد الحرام

مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

شاهد أول صلاة تراويح من إندونيسيا رمضان 2020

شركة صينية و400 دولار شهريا.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

محذرا من مصير حنين حسام.. أحمد موسى: لازم نعرف ولادنا بيعملوا إيه في الغرف المغلقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو