مواطن يستغيث من تكدس القمامة أمام منزله

أرسل القارئ هشام عبد الفتاح عبد الله محمود المقيم بشارع جلال الدين الحمامصى بالعجوزة بمحافظة الجيزة، شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي متضررا من تجمعات للقمامة والمخلفات بالشارع ووجود بعض السيارات المتهالكة المتواجدة بالشارع منذ فترة ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام ويخشى الاهالى من أن تكون هذه القمامة مصدرا لانتشار الأمراض بين الأهالى .





واوضح محمود انه تقدم بأكثر من شكوى دون استجابة من المسؤلين وناشد المسئولين سرعة حل هذه الشكوى رئفت بس كان المنطقة .





للتواصل مع مقدم الشكوى :‪ ‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪ 01111423841‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪