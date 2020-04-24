محمد أبو العلا: انضممت للزمالك منذ كنت في الثامنة من عمري





وأضاف أبو العلا في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن انضم للمنتخب في جميع مراحله السنية لذلك اكتسب خبره كبيرة فادته كثيرا في مشواره في الزمالك.





وتابع أن رود كرول المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك هو من ضمه للفريق الاول منذ ان كان عمره 17 عاما مشددا أن كان هناك العديد من اللاعبين المميزين ولكن تم اختياره على الرغم من ذلك.





وأكمل أنه تربى على أن يكون للاعب دولي بسبب انضمامه للمنتخب في جملع مراحله العمرية.

أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك والمنتخب السابق أن انضم لـ ناشئي الزمالك منذ أن كان في عمر الـ 8 مشددا أنه انضم عن طريق اختبارات الناشئين وليس بالواسطة.