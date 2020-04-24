أعمدة الإنارة التالفة والكلاب الضالة تمنع المارة من التوجه لمقاصدهم بالمندرة

أرسل القارئ احمد منصور المقيم بشارع النبوي المهندس بالمندرة قبلي بمحافظة الإسكندرية، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من عدم إضاءة أعمدة الانارة بالشارع ما أدى الى صعوبة المرور في الظلام في ظل انتشار الكلاب الضالة التي تثير الزعر بين المارة في الظلام وتجمع عدد من البلطجية في الشارع مستغلين الظلام الدامس بالشارع لفرض أمور البلطجة علي الماره والتحرش بالفتيات .









وطالب منصور المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقةوالحفاظ علي ارواح الماره بالشارع .





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360