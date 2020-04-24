AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أعمدة الإنارة التالفة والكلاب الضالة تمنع المارة من التوجه لمقاصدهم بالمندرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ احمد منصور المقيم بشارع النبوي المهندس بالمندرة قبلي بمحافظة الإسكندرية، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  يتضرر فيها من عدم إضاءة أعمدة الانارة بالشارع ما أدى الى صعوبة المرور في الظلام في ظل انتشار الكلاب الضالة التي تثير الزعر بين المارة في الظلام وتجمع عدد من البلطجية في الشارع مستغلين الظلام الدامس  بالشارع لفرض أمور البلطجة علي الماره والتحرش بالفتيات .


وطالب منصور المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقةوالحفاظ علي ارواح الماره بالشارع . 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يشتكون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

أهالى المنتزة بالإسكندرية يشكون من سوء حالة الشوارع

شاهد .. سكان العصافرة بالإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة

أهالى الحى الـ11 بأكتوبر يطالبون بتركيب أعمدة إنارة

سكان شارع محي الدين أبو العز بالجيزة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان عبدون بشير يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

ترشيحاتنا

ملوش زي.. تعرف على رسالة يسرا للزعيم عادل إمام.. فيديو

خطوة جديدة في الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

أسرار تحضير العرقسوس باحترافية

طارق السيد: الرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك كان "زملكاوي متعصب".. فيديو

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

محافظ كفر الشيخ:عزل 600 أسرة بـ الزعفران لإصابة 5 حالات بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

بجلابية وطرحة سوداء.. هنادي مهنا تثير الجدل والجمهور: أحلى صعيدية

صحى جدا.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق في رمضان