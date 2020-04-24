القادم ليس أسوأ.. رمضان ينتصر على كورونا في الدول العربية

خففت عدة دول عربية إجراءات الحظر التي اتخذتها كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وذلك بعد السيطرة جزئيا على انتشار المرض، وارتفاع درجة الحرارة التي يبشر بعض العلماء بأنها قد تساهم في تقليل العدوى لما لها من تأثيرات على نشاط الفيروس، والأهم أن تخفيف هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.





ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية بأن القادم أسوأ بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) إلا أن عدد من الدول العربية استطاعت بنجاح السيطرة على تفشي المرض الذي أرعب العالم، وكان أولهم الأردن التي ضربت مثالا ناجحا في التعامل مع أزمة الفيروس المستجد خاصة في مدينة إربد التي اندلع فيها المرض وسجلت حالات صفر، وبعدها زيادة الحالات كانت طفيفة، مما جعلها تعلن تخفيف إجراءات الحظر المتبعة.





موريتانيا نجحت في أن تنال لقب أول دولة عربية تنتصر على فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، بعدما أعلنت أن البلاد خالية من جائحة كورونا، وأعلنت بعدها الحكومة الموريتانية أنها ستتخذ قرارات من أجل تخفيف الإجراءات قريبا في البلاد.





فيما أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن تخفيف ساعات الحظر في شهر رمضان، ليقتصر على الحظر الليلي بتقليص وقته ساعة واحدة، ليبدأ من الساعة التاسعة مساءا حتى السادسة صباحا، لكن مع البقاء على حظر صلاة الجماعة والتراويح في المساجد، وكذلك اتخذت مصر بعض التدابير لتقليل فرص الزحام في ساعات الحظر، كالسماح للمحلات التجارية بالعمل طوال أيام الاسبوع حتى الساعة الخامسة مساءا، مع إعادة بعض خدمات الشهر العقاري وجلسات إعلام الوراثة في المحاكم.





لم يختلف الوضع عن سوريا التي أعلن تخفيف أوقات حظر التجول المفروضة، اعتبارا من شهر رمضان، لتصبح من الساعة السابعة والنصف مساءا حتى السادسة صباحا، وسيتستمر الحظر المفروض في المدن والأرياف وبين المحافظات، مع إعادة فتح جميع المهن التجارية والخدمية بمعدل يوم أو اثنين بحسب كل مهنة.





أما تونس فقد أعلنت الحكومة التونسية يوم الأحد 19 أبريل عن تخفيف مدة حظر التجول في شهر رمضان لتصبح من الساعة الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا، مع تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من مايو القادم، وستستأنف بعدها عدة قطعات حيوية أعمالها.





وأعلنت العراق عن تخفيف حظر التجول في شهر رمضان ليبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساءا، مع السماح للمطاعم بالعمل بخدمة توصيل الطلبات، وفتح المحال التجارية خلال ساعات النهار.





كما قلصت دولة الإمارات العربية المتحدة مدة حظر التجول المفروض في أنحاء البلادن لتبدأ من الساعة العاشرة مساءا حتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان، بهدف تقليل الزحام خلال ساعات الإفطار.





كما قررت اليمن، رفع حظر التجول عن محافظة حضر موت، وفتح المساجد للمصلين في شهر رمضان، ولكن سيتم إعادة النظر وتغيير القرارات في حالة تفشي الفيروس.