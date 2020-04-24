شوبير يطالب بفتح الملاعب لتدريب اللاعبين

طالب الإعلامي أحمد شوبير ، بفتح الملاعب خلال الفترة المقبلة للاعبين لخوض التدريبات مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم.





وقال شوبير خلال تقديم برنامجة المذاع عبر فضائية "أون سبورتس"، ،:"دلوقتي العالم كله بيتعامل مع الوضع الحالي بالتعايش مع فيروس كورونا وكل التوقعات بتقول إنه هيستمر لفترة.





وتابع :"مفيش مشكلة لفتح الملاعب لتدريبات اللاعبين مع أخذ الإجراءات الصحية الكاملة مثلما فعلت بعض الأندية حول العالم".





وأكد احمد شوبير أنه من المستحيل عودة النشاط الرياضي في شهر يونيو المقبل خصوصا عقب قرار الاتحاد المصري بتمديد تعليق النشاط حتي منتصف شهر مايو معلقا :" اللي يقول غير كدة مبيفهمش كورة والأندية هتحتاج فترة إعداد شهر على اٌلأقل.





وتسبب انشار فيروس كورنا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.







